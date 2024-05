Carro do PSD multado por estar em estacionamento reservado ao Turismo

Uma viatura oficial da campanha PSD-Madeira foi multada, esta tarde, após ser 'apanhada' estacionada numa vaga que é reservada à Secretaria Regional do Turismo, situada atrás do Jardim Municipal, no Funchal.

Foto DR

De acordo com testemunhas, o carro do PSD foi flagrado pelas autoridades a ocupar o espaço destinado exclusivamente aos veículos da Secretaria Regional do Turismo, infringindo assim as normas de estacionamento vigentes na área, que estão assinaladas com um sinal de trânsito no local.

Os sociais-democratas realizaram, durante esta tarde, uma arruada, que se desenrolou na baixa da cidade do Funchal, e terminou junto à Assembleia Legislativa da Madeira, com um concerto dos cantores Toy e Vasco Freitas.