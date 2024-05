CDU apela a voto nos bairros sociais para o povo ter "mais força"

A candidatura da CDU (PCP/PEV) às eleições regionais da Madeira apelou hoje, durante uma visita a um bairro social, ao voto na coligação para o povo ter "mais força" no parlamento para combater as desigualdades e injustiças.

"Nos bairros sociais estamos a dirigir o apelo ao voto com esta ideia de que o povo precisa de mais CDU", disse o cabeça de lista da CDU, Edgar Silva, junto ao aglomerado habitacional do Vale Paraíso, na freguesia da Camacha, concelho de Santa Cruz, numa iniciativa da campanha para as eleições de domingo.

Salientando que "o povo da região precisa de mais deputados, de mais força da CDU para melhor defender os interesses do povo" da Madeira, o também coordenador regional do PCP referiu que a candidatura tem recebido pedidos de apoio e de encorajamento para "uma nova frente de reivindicação e de luta na defesa dos direitos da população".

"O Governo [Regional] PSD/CDS e a Câmara Municipal de Santa Cruz, JPP, instalaram junto ao bairro, encostada às habitações, uma unidade industrial que está a criar um problema grave do ponto de vista ambiental e do ponto de vista da saúde pública", alertou.

Edgar Silva, que foi o único deputado eleito pela CDU nas últimas regionais, em 24 de setembro de 2023, sublinhou ainda a necessidade de um reforço dos votos na coligação nas eleições de domingo, considerando que essa é única forma de haver "mais voz do povo no parlamento" da região autónoma.

"O povo desta região precisa de quem na assembleia dê prioridade absoluta aos interesses do povo", insistiu, destacando a relação de proximidade da CDU "com quem sente as injustiças".

"Por isso, para se fazer ouvir a voz do povo no combate às desigualdades e às injustiças é apenas e só com mais CDU", acrescentou.

As legislativas de domingo na Madeira decorrem com 14 candidaturas a disputar os 47 lugares no parlamento regional, num círculo eleitoral único: ADN, BE, PS, Livre, IL, RIR, CDU (PCP/PEV), Chega, CDS-PP, MPT, PSD, PAN, PTP e JPP.

As eleições antecipadas ocorrem oito meses após as mais recentes legislativas regionais, depois de o Presidente da República ter dissolvido o parlamento madeirense, na sequência da crise política desencadeada em janeiro, quando o líder do Governo Regional (PSD/CDS-PP), Miguel Albuquerque, foi constituído arguido num processo em que são investigadas suspeitas de corrupção.

Em setembro de 2023, a coligação PSD/CDS venceu sem maioria absoluta e elegeu 23 deputados. O PS conseguiu 11, o JPP cinco o Chega quatro, enquanto a CDU, a IL, o PAN (que assinou um acordo de incidência parlamentar com os sociais-democratas) e o BE obtiveram um mandato cada.