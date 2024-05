Presidente do Governo inaugurou empreendimento inacabado

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, inaugurou, esta tarde, o novo empreendimento de comércio e restauração ‘The Port House’ na Avenida Sá Carneiro.

Resultado da requalificação do antigo edifício que outrora acolheu os Portos – ao lado da discoteca Vespas –, apenas parte do imóvel, o último andar (3º), o ‘gastro bar’ Jin Garden, está pronto a abrir ao público – embora ainda com obras na parte traseira, onde será criado um jardim ‘polivalente’.

No andar intermédio, ainda em obras, vai surgir um restaurante, o Carvão Grill House, previsto abrir dentro de duas semanas, a 6 de Junho.

Foi neste espaço que Albuquerque foi questionado se fazia sentido inaugurar prédio ainda em obras, com a particularidade do acto estar a acontecer na antevéspera de eleições.

“Eu sou convidado e com muito gosto estou cá. O prédio está inaugurado, agora falta pôr a funcionar”, respondeu.

O facto de estar inacabado foi desvalorizado pelo governante. “O prédio não é meu, eu sou convidado pelos empresários”, ou seja, sublinhando que a obra não é pública, mas independentemente disso, “continuo a ser presidente do Governo”.

Dados os esclarecimentos, elogiou o “prédio sensacional” e justificou ter-se apresentado no acto público descontraído - ‘sem gravata’, ao contrário do que é habitual durante a semana -, não apenas por causa do clima “subtropical”, mas também por se sentir relaxado. “Estou completamente com o espírito positivo, como sempre tive. Nem estou cansado”, afirmou.