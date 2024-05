Madalena Costa conquista Taça do Mundo de juniores

A patinadora madeirense Madalena Costa conquistou hoje a Taça do Mundo de Patinagem Artística (World Skate Artistic) de juniores, no decorrer da competição disputada em Trieste, Itália.

Madalena Costa somou 242.03 pontos no somatório dos programas longo e curto, disputados hoje e ontem, respectivamente, que venceu.

A patinadora do Santacruzense triunfou com margem destacada para a segunda classificada, a espanhola Paula Marti (154.90 pontos), bem revelador da sua superioridade.

A outra madeirense presente na categoria de juniores, Maria Leonor Camacho, conclui a competição no 16.o lugar com 86.66 pontos.

A representação do Santacruzense conclui esta Taça do Mundo de patinagem artística com dois títulos, tendo o outro sido conquistado por Margarida Costa na sua estreia na competição da categoria de cadetes.