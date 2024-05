Devoluções de IRS com problemas

Bom dia. Eis as primeiras páginas dos jornais e revistas nacionais que são publicados neste dia 23 de Maio de 2024.

No Correio da Manhã:

- "Milhares de contribuintes afetados. Anexos travam devoluções de IRS"

- "Mourinho favorito se Schmidt cair"

- "Taylor Swift vale mais de mil milhões"

- "Matosinhos. Idosa agredida em assalto milionário"

- "Supre dragões traficam bilhetes para final da taça no Jamor"

- "Médico herói manda no SNS"

Na revista Visão:

- "Eduardo Sá. 'Corremos o risco de criar adolescentes polarizados e racistas - e andamos distraídos com isso'. As reflexões do psicólogo e autor best-seller sobre os novos desafios da infância e da adolescência, que preocupam pais e avós"

- "Miguel Pinto Luz. As raízes, a experiência e a ideologia do ministro que mais brilha"

- "Reportagem. Vida e morte na Cisjordânia"

- "'Swifties'. As maiores fãs de Taylor Swift em Portugal"

- "Exclusivo Time. E se Trump ganha?"

Na revista Sábado:

- "A paixão proibida de Marcelo Caetano"

- "As polémicas do candidato do Chega às Europeias"

- "Ex-secretário de Estado fez tudo para aprovar fundação maçónica"

- "Vinci. Quem são os gigantes que mandam no aeroporto, na ANA e na ponte Vasco da Gama"

- "'Stalking'. Cinco vítimas contam como viveram aterrorizadas"

No Público:

- "Sondagem: 72% dos portugueses fazem avaliação negativa da justiça"

- "Entrevista a Sebastião Bugalho. 'Se alguém fizer uma discriminação étnica, levanto-me para sair da sala'"

- "PRR. Seis meses para arrancar com obras de 2000 milhões"

- "Polémica. Deputados têm liberdade para insultar quem está fora da AR"

- "Menores. Aumentam os processos por negligência de crianças"

- "Substituição. Militar vai liderar reforma do SNS também a partir do Porto"

- "Feira de arte contemporânea. Na ARCOlisboa, uma colecção pode começar apenas com 250 euros"

- "Reino Unido. Rishi Sunak convoca eleições legislativas, nas quais os trabalhistas são os favoritos"

No Jornal de Notícias:

- "Regresso do tráfico à Sé do Porto alarma moradores e turistas"

- "Estratégia civil dá lugar a militar na Direção do SNS"

- "Apreensão de brinquedos falsos e perigosos registou aumento de 65% no ano passado"

- "Deslizamento de terras no IC2 afundou negócios em Águeda"

- "Crime. Chefe de gangue cumpre pena por desviar cerveja"

- "Europeias. UE alerta contra ingerência de russos e chineses"

- "Palestina. Marcelo diz que reconhecimento ainda é prematuro"

- "Taylor Swift. Fenómeno da pop está quase a aterrar em Portugal"

- "Champions. Atalanta deixa Benfica pendurado"

- "Taça. Só Pepe e Coates jogaram há cinco anos"

No Diário de Notícias:

- "Vacinação de adultos pode poupar 245 milhões ao país"

- "João Cotrim de Figueiredo. 'A extrema-direita usa a imigração para criar uma Europa-fortaleza, que está nos antípodas da visão da IL'"

- "Imigração. Corrigir 'asneira' da AIMA é prioridade do Governo"

- "Economia. Portugal vai estar no 'top-10' dos países com mais pagamentos do PRR"

- "Diplomacia. Reconhecer a Palestina, significa o quê na prática?"

- "Atletismo. Nelson Évora está de volta e quer dar 'mais uma alegria aos portugueses'"

- "Cannes. 'Grand tour': A grande beleza asiática de Miguel Gomes"

- "Taylor Swift. Rainha dos palcos, das bilheteiras... e dos boletins de voto"

- "Relatório. Menores em risco: Negligência é a principal razão de denúncias"

No Negócios:

- "Estado já encaixou mais de mil milhões com CESE"

- "Galp vende em Moçambique para reforçar na Namíbia"

- "Carlos Ribas, responsável da Bosch em Portugal. 'Vamos investir mais 50 milhões na fábrica de Braga'"

- "Acordo só deu 0,1% de ganho real na contratação coletiva"

- "Obrigações. Tesouro já emitiu o dobro da dívida face a 2023"

- "Telecomunicações. Digi atrasa entrada no mercado português"

No O Jornal Económico:

- "Ações do Grupo Lena à venda por 50 milhões de euros no portal e-leilões"

- "PSD traça linhas vermelhas no IRS"

- "Recordati aumenta quota para 17% após compra de licenças à GSK"

- "Frederico Rosa, presidente da Câmara Municipal do Barreiro. 'Se chegarmos a 2030 prontos a começar a terceira travessia já seria uma grande vitória'"

- "Topo da Agenda: Resultados da Altri e dívida das famílias"

- "Acionistas do BCP aprovam dividendos de 257 milhões"

- "Geoparity prevê captar 20 milhões em investimento este ano"

- "Reconhecimento da Palestina recebe resposta global mista"

- "JE Advisory organiza debate sobre o sector dos seguros"

No O Jogo:

- "Pepe certo no Jamor. Capitão melhorou, será convocado, mas a titularidade é dúvida até à hora do jogo. Central vai atrás da quinta Taça de Portugal da carreira"

- "'José Mourinho fazia-nos acreditar que éramos gigantes'. McCarthy, em exclusivo a O JOGO, recorda conquista da Champions"

- "Mercado. Al Hilal vai atacar Rafael Leão. Avançado do Milan tem cláusula de rescisão de 175 MEuro. Árabes vão avançar com uma proposta 'irrecusável'"

- "Benfica. Carreras garantido em 2024/25"

- "Sporting. Geny Catamo no ataque à dobradinha"

- "Entrevista. 'O segredo foi nunca hesitar...'. Resinho, a O JOGO, sobre o penálti que livrou o Boavista do play-off"

- "Liga Europa. Lookman deixa Bayer Atalantado"

No A Bola:

- "Di Maria quer ficar"

- "Argentino decidido a continuar na Luz, apesar de ter outras propostas"

- "Sporting. Leões preparam maior investimento de sempre"

- "FC Porto. Villas Boas vai à UEFA quando assumir SAD"

- "Atalanta 3 -- 0 Leverkusen. Lookman destrói invencibilidade alemã"

- "Futsal. Pany Varela eleito melhor jogador do Mundo"

No Record:

- "O plano da águia"

- "As entradas e saídas previstas para a próxima época"

- "Liga Europa. Alemães tramam encarnados ["Atalanta 3 -- 0 Leverkusen]"

- "Sporting. Recupera e vai a jogo. Geny direto ao onze"

- "Final da taça. História no Jamor"

- "Coates e Conceição disputam recordes de títulos"