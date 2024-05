"Temos a confiança que a CDU vai eleger um deputado"

A projecção divulgada às 19h00 pela RTP sobre o escrutínio de hoje indica que a CDU elege "zero" ou "um" deputado. Esta informação foram recebidas com cautela mas também com confiança na sede da Rua João de Deus, onde o dirigente Ricardo Lume referiu que estas "projecções são idênticas às que aconteceram nos últimos actos eleitorais, que colocavam a possibilidade de eleição de um deputado da CDU". "Isto agora são projecções. Vamos esperar pelos resultados. Temos a confiança que a CDU vai eleger o deputado na Assembleia regional", adiantou, que aproveitou para "valorizar as milhares de pessoas que acreditam no projecto da CDU como um projecto transformador para a nossa Região".

Ricardo Lume, que é o deputado da CDU em funções, quis ainda destacar a participação popular neste acto eleitoral e para valorizar o papel de todos os membros e delegados que estiveram nas mesas de voto, pois "foram fundamentais para permitir que a democracia pudesse funcionar".