"É preciso eleger deputados úteis", diz CDU

Numa iniciativa de encerramento da campanha eleitoral, o cabeça-de-lista da CDU esteve na Nazaré para afirmar que "preciso eleger deputados úteis, que sirvam os interesses do povo e os direitos de quem trabalha".

Nesta iniciativa da campanha eleitoral, em que participaram vários candidatos, também usou da palavra a mandatária regional Sílvia Vasconcelos que saudou os apoiantes desta candidatura, destacando o facto desta ser composta "por gente séria e plenamente dedicada à defesa do interesse público".

O candidato Ricardo Lume esclareceu que "por haver um círculo único, nestas eleições todos os votos dados à CDU, em todas as freguesias e em todos os concelhos, contam para eleger deputados do povo".

"O que faz falta é eleger deputados úteis, comprometidos com a justiça social, com provas dadas no combate às desigualdades sociais", reiterou Edgar Silva, acrescentando que "na Assembleia existem aos molhos deputados ao serviço dos senhores do mando. No Parlamento existem aos magotes deputados serviçais dos senhorios desta terra. O que faz falta são deputados da CDU, com ligação às populações, que sejam a voz das justas reivindicações do povo e comprometidos com a defesa dos direitos de quem trabalha".

O cabeça-de-lista da CDU sublinhou ainda que "deputados úteis para a defesa dos direitos de quem trabalha só com a CDU. Apenas a CDU garante a eleição de deputados úteis a quem nesta terra tem fome e sede de justiça".