Cafôfo reafirma compromisso de baixar IVA e IRS na Madeira

Paulo Cafôfo reafirma o compromisso de baixar o IVA e o IRS na Madeira, assegurando que, se o PS for Governo na Região, esta será a primeira medida a implementar.

No âmbito do périplo que a candidatura socialista está a fazer esta quarta-feira por todos os concelhos da Madeira, a comitiva esteve esta manhã em Santa Cruz, onde o candidato a presidente do Governo Regional apontou o aumento dos rendimentos dos madeirenses como uma das principais prioridades do partido.

Paulo Cafôfo não aceita que a Madeira continue a ser a região com a maior taxa de pobreza do país, que os madeirenses continuem a ter os salários médios mais baixos e o menor poder de compra e que tenhamos um presidente do Governo que acha isto normal.

Tudo isto é culpa do PSD, que foi o único partido que esteve na governação da Região ao longo destes 48 anos”. Paulo Cafôfo

O líder socialista evidenciou a necessidade de efectivar a mudança governativa e garantindo que, com o PS, será aplicado o diferencial fiscal de 30% a todas as taxas do IVA e a todos os escalões do IRS, para baixar preços dos bens e serviços e devolver rendimentos às pessoas.

“Isto só não aconteceu ainda porque o PSD e Miguel Albuquerque não quiseram e preferem arrecadar receita fiscal”, disse.

O presidente do PS-M vincou que não é aceitável que o Governo tenha os cofres cheios e os madeirenses continuem de bolsos vazios. É por isso que, frisou, é precisar dar força ao PS para virar a página na Região e na vida das pessoas.