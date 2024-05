Novo Serviço de Finanças da Calheta representou um investimento superior a 155 mil euros

O secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, visita, esta tarde, pelas 15h30, o novo Serviço de Finanças da Calheta, situado à Rua de Trás, n.º 10, no centro da Vila da Calheta.

Lembramos que o novo edifício, cedência de um arrendamento da Câmara Municipal da Calheta, foi alvo de trabalhos de alteração e adaptação, indica nota à imprensa.

A empreitada a cargo do Governo Regional, através da Direcção Regional do Património que representou um investimento superior a 155 mil euros e realizou-se no âmbito do Plano de Recuperação Urbanística que a autarquia tem prevista para toda aquela zona, acrescenta.

A intervenção visou a adaptação e modernização das actuais instalações, através da unificação dos três espaços físicos que compõe o imóvel.

Num dos espaços foram construídos três postos de trabalho afetos à área do Património e Atendimento Geral, um compartimento de arquivo encerrado e um bastidor de informática.

O espaço intermédio contemplou três postos de trabalho afetos à justiça tributária e ao Chefe de Repartição, uma copa e uma pequena instalação sanitária de apoio ao pessoal. Por fim, o último espaço é composto por um único posto de trabalho, exclusivamente afeto à Tesouraria, um compartimento encerrado para o cofre, outro para o arquivo e ainda uma instalação sanitária acessível aos utentes. Secretaria Regional das Finanças

O Serviço de Finanças da Calheta é o último a ser intervencionado, no âmbito da reconfiguração da imagem institucional e do layout da Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da Região Autónoma da Madeira (AT RAM), que vem sendo realizada desde a regionalização deste serviço executivo, em 2005, concluiu.