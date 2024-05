Exercício obriga à evacuação do Complexo Balnear do Lido

Cerca de 70 figurantes que se encontravam no Complexo Balnear do Lido, no Funchal, serão agora evacuados, na sequência do exercício Procivex 24.

Tal como foi noticiado, as entidades receberam o alerta de que o tsunami ia atingir a Região dentro de 30 minutos e desenvolveram acções de mitigação junto à orla costeira para minimizar os impactos desta onda gigante. Contudo, a onda (simulada) fez vários feridos graves, ligeiros e vários mortos.

No local encontra-se o vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira, com o pelouro da Protecção Civil, Rui Teixeira, Capitão do Porto do Funchal, Bombeiros Sapadores do Funchal, equipa de mergulho dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, elementos da Frente MarFunchal, Cruz Vermelha Portuguesa, Polícia de Segurança Pública, EMIR.