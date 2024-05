Paulo Cafôfo garante que PS é o único partido com soluções

Paulo Cafôfo afirma o PS como o único partido com soluções para os problemas da Região e capaz de dar estabilidade e um novo futuro à Madeira e aos madeirenses.

Nesta recta final da campanha para as eleições legislativas regionais, a candidatura socialista reservou esta quarta-feira para um périplo por todos os concelhos da ilha da Madeira, aproveitando para contactar com a população e divulgar as soluções preconizadas pelo partido para fazer face aos problemas da Região, resultantes de 48 anos de governação do PSD.

À saída do Funchal, no Pico do Barcelos, Paulo Cafôfo afirmou que esta é a hora da mudança e de fazer acontecer o virar de página na Região, depois de anos de uma governação social-democrata que não só não tem sido capaz de dar resposta aos anseios e dificuldades dos madeirenses, como tem levado a que os mesmos se agudizem.

O candidato do PS aproveitou para responder a Miguel Albuquerque, denunciando o discurso do medo que o social-democrata tem vindo a fazer, e sublinhou que a desgraça e a instabilidade será tudo continuar como está.

Desgraça é a Madeira ser a região com a maior taxa de pobreza do País, com baixos salários, termos os madeirenses a pagarem elevados impostos, listas de espera na saúde intermináveis, falta de acesso à habitação, baixas qualificações e idosos com pensões muito baixas e sem condições de vida dignas. Isto é tudo resultado da governação do PSD". Paulo Cafôfo

“Para podermos alterar isto, só com o PS. Somo a única forma de mudar a Região”, vincou Paulo Cafôfo.

O candidato advertiu que só há duas pessoas que podem ser presidentes do Governo: Miguel Albuquerque, que está isolado dos madeirenses e do seu próprio partido e que é o principal fator de instabilidade na Região, e o próprio, com um executivo do PS, virando a página na Região e na vida dos madeirenses.

O líder socialista reforçou, por isso, que só o PS poderá garantir a estabilidade governativa e dar esperança e um novo futuro à Madeira.

“A única forma de os madeirenses concretizarem a mudança é votando no PS, porque votar em partidos como o Chega, a Iniciativa Liberal, o CDS e o PAN é perpetuar Miguel Albuquerque como presidente do Governo e fazer com que continue tudo na mesma”, disse, alertando para o claro entendimento pré-eleitoral existente entre estes partidos.

Paulo Cafôfo recordou que, já em 2013, quando se candidatou à Câmara do Funchal, o PSD fez imperar o discurso do medo, mas não foi isso que impediu a mudança de acontecer. Tanto assim foi, que, em 2017, foi reforçada a maioria, tendo sido possível implementar melhorias significativas na vida dos funchalenses.

“Esta é a prova de que é possível mudar, fazer diferente e melhor”, evidenciou.

O candidato do PS apelou aos madeirenses para que deem a oportunidade ao PS de governar, porque este é o único partido com soluções para os problemas que o PSD nunca resolveu ao longo de 48 anos.