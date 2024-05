Lançada Open Call do Festival FRACTAL 2024

A organização do FRACTAL acaba de anunciar o lançamento da 4ª Open Call, que dará início oficial à edição de 2024 do festival.

Nesta sexta edição, a organização assume o crescimento do FRACTAL. "Seguimos do centro, para lugares que nos deixam, literalmente, com a cidade aos pés e convocamos aos nove dias de festival, os que se queiram juntar a nós. Importa o contacto, o novo olhar e as novas leituras para outras pequenas centralidades, que possam agir em coesão ou romper para se regenerar com toda a cidade".

Desta forma, a organização convida a participar na chamada de propostas, todos os artistas e criactivos que queiram pensar em conjunto a definição do que pode ser uma cidade, e a organização frisa a atribuição de: 'cinco Bolsas de Apoio à Criação, de 850 euros, para criadores "que apresentem um projecto artístico original, que explore as variadas linguagens de criação, a ser apresentado na duração do festival".

Voltam a julgar as propostas desta Open Call, os vencedores da edição anterior, como é apanágio do festival.

A sexta edição do Festival FRACTAL irá decorrer, como habitualmente, na última semana de Setembro, e oferece aos artistas e ao público, 9 dias de programação, tendo início no dia 20, e terminando a 29.

Os interessados em concorrer devem dirigir-se às redes sociais da FRACTAL, onde irão encontrar o regulamento, formulário e demais informações sobre a Open Call.