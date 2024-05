Festas do Espírito Santo começaram hoje em Londres

A festa em honra ao Divino Espírito Santo na comunidade católica portuguesa no centro de Londres começou esta noite no salão dos Scalibrini Centre. O espaço está cheio e são muitas as famílias madeirenses que marcam presença no arranque da festa.

A celebração começou com um típico cântico ao Divino Espírito Santo realizado pelas saloias, acompanhas por três acordeonistas, um dos momentos mais esperados pelos presentes. Depois, será serviço um jantar.

O espaço está preparado a rigor e com vários símbolos alusivos ao Divino Espírito Santo, uma devoção festejada intensamente pela comunidade emigrante no Reino Unido.

A noite promete ser muito animada porque conta com a actuação de Vitor Sousa, que veio directamente da Madeira e da artista Lúcia Macedo, emigrante no Reino Unido.

Este ano a imperatriz da festa do Divino Espírito 2024 é Anabela Matos casada com o madeirense Ernesto Matos, natural de São Jorge concelho de Santana.

A festa segue a tradição da freguesia da Camacha e por isso tem todos os anos uma imperador ou uma imperatriz que fica responsável pela organização da festa. A vivência da tradição costuma reunir todos os anos muitos emigrantes que gostam de viver intensamente a devoção ao Divino Espírito Santo e assim faz lembrar as vivência na Madeira, possibilitando matar as saudades das tradições religiosas.