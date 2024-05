Festa do Espírito Santo da Encumeada é já no próximo domingo

No próximo dia 19 de Maio, Domingo de Pentecostes, realiza-se a tradicional missa campal na Boca da Encumeada e a descida a pé, até à Igreja, das insígnias do Espírito Santo, acompanhadas pela Banda Municipal da Ribeira Brava, do grupo de Cantares e Amigos da Casa do Povo da Serra de Água e de todos aqueles que queiram participar nesta tradição, que já conta com várias décadas.

O programa do domingo de Pentecostes será o seguinte: a missa campal realizar-se-á às 11h00, no topo da boca da Encumeada, onde existem bancos, e a descida a pé inicia-se no restaurante e snack-bar ‘Boca da Encumeada’, pelas 15h30, com chegada à Igreja da Nossa Senhora da Ajuda prevista para as 18h30.

Uma nota de imprensa da Casa do Povo da Serra de Água explica que, no século passado, esta descida era feita apenas pelo padre, as saloias e as insígnias, pois havia vários casais a habitar pelo trajecto da descida e fazia parte das visitas do Espírito Santo. Há relatos de que vinham pessoas do lado norte até à Boca da Encumeada e davam esmolas e que também havia pessoas da Serra de Água que acompanhavam essa descida e apanhavam galhos de giesta em flor, trazendo-os até à porta da igreja. Com o passar dos anos, deixou de haver pessoas a morar nesse percurso e, por esse motivo, a deslocação àquele local deixou de ser feita.

No fim da década de 1990, um casal de emigrantes com saudades desses tempos, lançou o desafio ao então pároco e propôs que se fizesse uma missa na Boca da Encumeada, com uma descida até à Igreja a pé, passando pelo restaurante da Boca da Encumeada, a casa dos guardas, o Hotel da Encumeada e a Pousada dos Vinháticos. O desafio foi aceite e hoje esta celebração continua a ser feita. Houve vários festeiros que se responsabilizaram pela decoração do local onde se realizava a missa campal e pela organização da festa. No entanto, quando não há festeiros, a Casa do Povo é a organizadora do evento e conta com o apoio da Paróquia da Serra de Água, Junta de Freguesia da Serra de Água e da Câmara Municipal da Ribeira Brava.