'Chama do Bombeiro' passa pelos nove quartéis de bombeiros da Região

A 'Chama do Bombeiro' já partiu do quartel dos Bombeiros Sapadores do Funchal, passando agora por todos os quarteis da Região. Esta foi uma das formas encontradas pela Federação de Bombeiros da Região Autónoma da Madeira para assinalar o Dia Regional e Internacional do Bombeiro, efeméride que se comemorou a 4 de Maio.

No total, 9 quartéis e 2 destacamentos de bombeiros vão receber a visita de um veículo que transporta esta chama. Na cerimónia de 'arranque' desta iniciativa estiveram presentes o secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, bem como o vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira.

Eis a previsão de passagem pelos restantes quarteis: Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, no Curral das Freiras (11h40); o quartel dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos (12h20); o quartel dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol (13 horas); o quartel dos Bombeiros Voluntários da Calheta (13h30); o destacamento dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, na Santa do Porto Moniz (15h30); o quartel dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, na Santa do Porto Moniz (16 horas); o quartel dos Bombeiros Voluntários de Santana (17 horas); o quartel dos Bombeiros Municipais de Machico (17h30); o quartel dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz (18 horas); e, por fim, o quartel dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (18h30).