Festa do Cinema também acontece na Madeira

Ao contrário do que o DIÁRIO tinha noticiado, a Festa do Cinema que terá lugar em várias salas de todo o país, também chegará às ilhas, nomeadamente no caso que aqui interessa, às salas da Madeira.

Inicialmente, noticiámos que tal não iria acontecer mas por uma imprecisão de uma notícia da Agência Lusa, como pode constatar no primeiro parágrafo do link da notícia.

Contudo, fomos alertados pela organização que "a Festa do Cinema irá ter lugar também nas ilhas como, aliás, aconteceu nos anos anteriores", garante.

Assim, recuperando a notícia, "entre os mais de 40 filmes de vários géneros e nacionalidades que poderão ser vistos nos dias 13, 14 e 15 de Maio, com bilhetes a 3,5€, a Festa do Cinema também celebra a produção nacional", referia.

Exemplos? "'Cândido - O Espião que veio do Futebol', de Jorge Paixão da Costa, a compilação 'Entre Muros – 3 Curtas Portuguesas', de Basil da Cunha, Inês Teixeira e Mónica Lima, 'Revolução (Sem) Sangue', de Rui Pedro Sousa, 'A Flor do Buriti', de Renée Nader Messora e João Salaviza, e 'Mãe', um filme de João Brás, são alguns dos filmes portugueses a que poderá assistir", sendo este último de produção madeirense.

'MÃE' chega aos cinemas A primeira longa-metragem "MÃE" do realizador madeirense João Brás já está nos cinemas desde ontem, inclusive nas duas que, na Madeira, estão mais à mão, o Cineplace Madeira e o NOS Cinemas Funchal. O filme retrata um tema que é tocante e que, seguramente, muitos passaram na sua vida. São 16 salas em todo o país.

"Poderá ainda rever, no âmbito da parceria da Associação Portuguesa de Empresas Cinematográficas com a Academia Portuguesa de Cinema, os 4 filmes nomeados à categoria de Melhor Filme, dos Prémios Sophia 2024: 'Great Yarmouth – Provisional Figures' de Marco Martins, 'Mal Viver' de João Canijo, 'Nação Valente' de Carlos Conceição e 'The Nothingness Club - Não Sou Nada', de Edgar Pêra", lista.

Refira-se que "a Festa do Cinema, organizada pela Associação Portuguesa de Empresas Cinematográficas, é apoiada pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual. I.P (ICA), Associação Portuguesa de Defesa de Obras Audiovisuais (FEVIP), Associação para a Gestão Coletiva de Direitos de Autor e de Produtores Cinematográficos e Audiovisuais (GEDIPE) e Inspeção-geral das Atividades Culturais (IGAC)", conclui.

Para saber mais, consulte as respectivas salas de cinema na Madeira.