FC Porto e Braga decidem terceiro lugar no fecho da I Liga de 2023/24

FC Porto e Sporting de Braga decidem hoje o terceiro classificado da I Liga de futebol, na 34.ª e última jornada, que determinará também a equipa obrigada a disputar o play-off de manutenção da prova, conquistada pelo Sporting.

O último jogo do campeonato da época 2023/24 inicia-se às 20:30, em Braga, onde a equipa anfitriã, quarta classificada, procura anular a desvantagem de um ponto em relação ao FC Porto, que não contará com o treinador Sérgio Conceição no banco de suplentes, devido a suspensão.

Os 'dragões' defendem o terceiro lugar, que lhes assegura a presença na fase de grupos da Liga Europa da próxima temporada, atirando para as pré-eliminatórias a equipa minhota, a qual, mesmo terminando no pódio, só 'saltará' essa etapa se o Sporting bater o FC Porto na final da Taça de Portugal.

Com Vizela e Desportivo de Chaves já despromovidos, Boavista (14.º colocado), Estrela da Amadora (15.º) e Portimonense (16.º) procuram escapar ao play-off de manutenção, com os algarvios em posição mais delicada, uma vez que estão dependentes de deslizes de amadorenses e boavisteiros.

Os três encontros estão marcados para as 15:30 de sábado, com o Boavista a receber o Vizela, sendo que uma vitória garante a manutenção e um empate poderá servir, o Estrela da Amadora, ao qual apenas o triunfo em casa frente ao Gil Vicente garante, automaticamente, a permanência, e o Portimonense a visitar o 'vizinho' Farense.

No play-off de manutenção/promoção no escalão principal, o 16.º classificado da I Liga defronta o terceiro posicionado da II Liga, com o AVS a ter um ponto de vantagem sobre o Marítimo, jogando no domingo, respetivamente, com Tondela e Académico de Viseu.

Num dia com sete encontros, o Sporting vai fazer a festa no Estádio José Alvalade a partir das 18:00, ao defrontar o lanterna-vermelha Desportivo de Chaves, recebendo após o encontro a 20.ª taça de campeão português.

Programa da 34.ª e última jornada da I Liga:

- Sexta-feira, 17 mai:

Famalicão - Casa Pia, 1-2

Rio Ave -- Benfica, 1-1

- Sábado, 18 mai:

Boavista -- Vizela, 15:30

Estrela da Amadora - Gil Vicente, 15:30

Farense -- Portimonense, 15:30

Arouca - Vitória de Guimarães, 15:30

Sporting - Desportivo de Chaves, 18:00

Moreirense - Estoril Praia, 18:00

Sporting de Braga - FC Porto, 20:30