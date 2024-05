Caminho dos Silvas custou 270 mil euros para melhorar acessibilidade e mobilidade

Já é possível circular no Caminho dos Silvas, no Estreito de Câmara de Lobos. Este troço com cerca de 200 metros foi hoje inaugurado, resultando de um investimento camarário no valor de 270 mil euros, que pretende melhorar a acessibilidade nessa zona, encurtando a distância de acesso ao centro do Estreito e à Via Expresso.

No local já existia uma travessa, que foi então alargada, criando este novo caminho que liga o caminho do Pico Covão à estrada José Aragão Pestana de Barros. A Câmara Municipal de Câmara de Lobos pretende assim retirar veículos dessas vias, melhorando também a acessibilidade para os residentes e proprietários dos terrenos circundantes, antes acessíveis apenas a pé.

A rede de abastecimento de água também foi melhorada e executada uma rede de saneamento de águas residuais ao longo de todo o percurso. Ao longo da via foram construídos muros de suporte, com a reposição e criação de uma rede de rega para os terrenos agrícolas existentes.

Quanto à rede de iluminação, foi reformulada implementação de luminárias LED mais eficientes e amigas do ambiente, num compromisso de combate à poluição luminosa, já assumido pelo município.

São pequenas obras que têm um impacto significativo na qualidade de vida das pessoas, ainda mais quando temos em conta que muitos dos habitantes da zona são pessoas idosas. Só quem sempre teve carro à porta de casa, e olha para os vinhedos do Estreito como um elemento da paisagem dado como adquirido, não percebe a importância destas intervenções. Permitem acesso direto às casas e terrenos e retiram veículos das vias adjacentes, melhorando a segurança para todos e contribuem para a preservação da paisagem. Leonel Silva, presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos

O autarca garantiu que vai continuar, sempre que possível, a promover este tipo de intervenções. Em nota à imprensa, a CMCL diz reafirmar o seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e o bem-estar da comunidade, investindo em infraestruturas que promovam a acessibilidade, a segurança e a qualidade de vida para todos os cidadãos.