‘Beber’ cultura no Museu das Cruzes

Desde 18 de Maio desde 1997, que este dia é assinalado como o Dia Internacional dos Museus. Este ano terá como tema Museus, Educação e Investigação. Também este ano, a celebração coincide com a Noite Europeia dos Museus, criada em 2005, pelo Ministério da Cultura e da Comunicação francês. O Museu das Cruzes, no Funchal, terá um vasto leque de actividades para assinalar esta data.

Comemorações do Dia da Marinha

10h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00​ – Abertura a visitas dos Faróis da Ponta do Pargo e São Jorge

9h00 às 13h00 - Open Day em parceria com o Clube Naval do Funchal (Vela-optimist, Canoagem de Mar e Stand Up Padlle Board)

Estação de São Lázaro - Porto do Funchal

Dia Internacional dos Museus

10h00 - 12h00 e 14h00 às 17h00 - Actividade "À descoberta dos insectos

21h00 às 23h00 - Actividade "Pela calada da Noite"

Salas de Exposição Permanente e Temporária do Museu História Natural do Funchal

Museu Quinta das Cruzes

20ª edição da Noite Europeia dos Museus

19h00 às 0h00 – Abertura ao público. Entrada gratuita

Museu Quinta das Cruzes

Dia Internacional dos Museus

10h00 às 13h30 e das 13h30 às 17h30 – Abertura ao público. Entrada gratuita

10h00 – Lançamento online dos boletins MQC n.º 17 e infantil n.º 14

11h00 às 12h30 – Atividade para famílias “O Objeto Mistério”

15h00 às 16h30 – Destinatários: famílias com crianças a partir dos 6 anos

Museu Quinta das Cruzes

11h300- Ciclo de Concertos CEPAM (Conservatório Escola Profissional das Artes da Madeira — Engenheiro Luiz Peter Claude)

MadeiraShopping - Piso 0 - Praça Central

Festa da Diversidade Cultural

15h00 – Abertura

Centro Cívico de São Martinho

15h00- Porto Santo Island Open water

Porto Santo

Festa da Flor 2024 - Madeira Flower Collection



17h00 - Início de desfile com presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque. Outros nomes presentes no evento: - David Santiago // Bernardo de Sousa / Bernardo Brand // Francisca Inácio // Lúcia Sousa // My Soul by Cristina Batista // Umbrella // Walli // Sandra Vieira // D/Backyard

Quinta Magnólia

AGENDA DO GOVERNO

12 h00- Miguel Albuquerque, estará amanhã presente nas comemorações do aniversário do Clube de Futebol Andorinha.

Campo do Andorinha

16h00- Secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, visita o Centro de Procriação Médica Assistida, no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Efemérides de 18 de Maio

1498- Vasco da Gama (1469-1524) chegou ao porto de Calicute, na primeira viagem marítima da Europa à Índia (1497-98).

1804- Napoleão Bonaparte (1769-1821) coroou-se Imperador da França, adoptando o nome de Napoleão I.

1890- A Estação ferroviária do Rossio, em Lisboa, foi inaugurada há 132 anos, como Estação Central.

1898- Começaram há 124 anos os trabalhos da Conferência da Haia (que só terminaria em 1907), para aprovação dos acordos sobre a guerra e a resolução pacífica de conflitos, resultando numa das primeiras convenções internacionais sobre crimes de Guerra.

1999- O alpinista João Garcia atingiu o cume do Monte Everest, tornando-se o primeiro português a trilhar os chamados 7 Cumes.

2004- Portugal e o Vaticano assinaram no Governo de Durão Barroso, a Concordata que acabou com o regime de isenção fiscal dos padres com profissões laicas e reconheceu a especificidade da Universidade Católica Portuguesa.

2006- O Parlamento aceitou a primeira iniciativa legislativa de cidadãos, permitindo que apenas os arquitetos possam assinar projectos relativos à sua atividade – o que voltou a estar em causa.

2012- Facebook estreou-se na Bolsa de Nova Iorque, obtendo enorme sucesso na captação de capital.

2020- O então Presidente dos EUA, Donald Trump, fez a polémica declaração a informar que estava a tomar a hidroxicloroquina contra o Covid-19.

2022 O Dia Internacional dos Museus é celebrado nesta data desde 1977, por proposta do ICOM (Conselho Internacional da UNESCO).