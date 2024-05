Museu da Baleia com várias actividades para assinalar "importantes datas"

O Museu da Baleia da Madeira está a preparar um conjunto de actividades para assinalar "importantes datas" que se aproximam. Falamos do Dia Internacional dos Museus, mas também do Dia Mundial dos Oceanos e do aniversário do MBM.

Já a 18 de Maio, associando-se ao Dia Internacional dos Museus, as entradas vão ser gratuitas entre as 10h e as 18 horas. Ainda no dia 17, pelas 17 horas, será inaugurada a exposição participativa intitulada 'Olhar o Mar', cujos trabalhos são decorrentes do concurso de fotografia lançado pelo MBM, com o mesmo nome.

No dia 28 de Maio, às 11 horas, o museu celebra o seu 34.º aniversário com a inauguração da exposição resultante do projecto criativo BALEIARTE, "que alia a educação à criatividade e que se renova anualmente, propulsionado por um novo tema". No ano lectivo 2023-2024, sob o tema 'MagiCetus', "a intervenção artística incidiu em 18 cubos em madeira, com inspiração nos “cubos mágicos”, em que cada uma das suas faces representam possibilidades de fazer “girar” o mundo, assegurando a sustentabilidade dos ecossistemas marinhos. Este projeto de continuidade pedagógica foi direcionado à comunidade educativa e a outros grupos organizados com fins sociais, disponibilizando visitas guiadas (gratuitas) ao Museu que permitiram a aproximação da comunidade ao conhecimento (acervo) preservado pelo MBM, promovendo o acesso à cultura regional e local".

A 2 de Junho, pelas 19 horas, haverá concerto realizado pelo Coro de Câmara da Madeira, sob a direção artística da Maestrina Zélia Gomes.

Para assinalar o Dia Mundial dos Oceanos, o MBM vai organizar uma ação de educação ambiental chamada 'Ajude a Virar a Maré', a 7 de Junho. Trata-se de uma acção de limpeza das praias da freguesia do Caniçal – Praia da Ribeira do Natal e Praia do Calhau.