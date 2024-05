Os Sinais do Tempo...!

... "Sendo Portugal um dos países mais pobres da Europa, com o nosso sistema de ensino em degradação, seria de estranhar que os nossos ambientalistas contestatários não fossem o que são: uns garotos irresponsáveis, mal-educados e completamente ignorantes.

Só é possível reflectir e falar de forma abalizada sobre os problemas da transição energética, que estão a montante dos fenómenos de transição climática, com conhecimentos robustos em física e química.

Receio que os nossos contestatários cá do burgo só tenham ouvido falar de física nos ginásios, sobre a sua forma física, e de química quando a namorada os deixou porque não havia química entre eles.

Todos nós, cidadãos, sérios, responsáveis, livres e independentes, que estudámos, com profundidade, física e química, estamos genuína e profundamente preocupados com os desafios da transição energética, provavelmente o maior desafio que a humanidade já enfrentou.

A alteração da situação actual, de escassez de recursos para a investigação em energias limpas, só ocorrerá se as empresas petrolíferas com dimensão económica-financeira decidirem dedicar 5% do seu volume de vendas a contratos de investigação com universidades e institutos tecnológicos para esta investigação" ...



... Acabei de transcrever e com a devida vénia, extractos de um excelente artigo do Eng. Luís Todo Bom no Expresso de 4 de Abril, com o título "Os nossos ambientalistas contestatários".

Quem é Luís Todo Bom?

É detentor de um currículo rico e muito longo, mas, neste caso, vou-me circunscrever ao que interessa para o caso e que quero abordar.

É Engenheiro químico, membro conselheiro e especialista em engenharia e gestão industrial da Ordem dos Engenheiros e da Academia de Engenharia.

Foi Secretário de Estado da Indústria e Energia do X Governo Constitucional com o Prof. Cavaco Silva.

Professor convidado do ISCTE onde lecciona e leccionou, com muitas obras publicadas sobre várias temáticas, sendo a última "Manual de Gestão de Empresas Familiares", área a que tem dedicado muito estudo e aportado a sua larga experiência empresarial e de Gestão, tendo sido por exemplo nesta área, ao longo de uma carreira multifacetada, mas, sempre brilhante, Presidente do conselho de administração e da comissão executiva da Portugal Telecom e do Fundo de Turismo, tendo-se tornado nos últimos anos um dos maiores, mais conceituados e respeitados especialistas no país numa Aproximação Integrada Empresa-Família.

Nos últimos meses na FN hotelaria, empresa familiar, que emprega 68 pessoas que também têm a responsabilidade e preocupação de olhar pelas suas, por opção reflectida, atenta e séria, na transição da primeira para a segunda geração, temos tido a sorte e o privilégio de contar com a sua consultoria e agora também, com a sua Amizade.

Além de ser realmente "alguém de outro campeonato", em termos de categoria pessoal e profissional, é um Senhor!

Isso, nesta fase de "pobreza" da maioria dos que nos conduzem e dirigem no país, é um sinal de esperança e alento, especialmente para os jovens acreditarem no amanhã e lá chegarem da melhor forma.

Mas,

Voltemos ao Movimento Climático e quando os jovens "lutam pelo seu futuro"...

É um tema fundamental e determinante para o futuro da Humanidade, sem dúvida, controverso com certeza, que merece uma atenção de todos e que infelizmente por variadíssimas razões não tem tido. É a verdade!

Qual a solução? Não sei.

Que é urgente? Urgentíssimo, porque cada vez temos menos tempo!

Não faço o papel de alguns políticos, que se limitam a debitar umas frases feitas e vazias, consoante as tendências que defendem e que não contribuem para a abordagem séria e responsável do problema. Agitam para ficar tudo na mesma, apenas, julgam eles, para ganhar tempo e relevância...

Agora e como defensor do respeito pelos outros e crendo firmemente na propriedade privada, como um dos pilares estruturais e valores do modelo de Sociedade, que defendo e em que acredito, não aceito e irrita-me solenemente as acções de vândalos e labregos, que interrompem estradas, prejudicando todos, atacam a propriedade privada, como ainda há dias no Hotel Sana Lisboa com a sua fachada cheia de tinta encarnada e afins ou partindo vidros de montras de Instituições e afirmando que são acções de democracia radical (?), seja lá isso o que for ...!

Nas minhas contas umas "lambadas nas arcas" dos meninos e meninas era remédio santo; como dizia Eça de Queirós: ..."A bengala purifica tudo" ...!

A melhor resposta para esta democracia radical, é a democracia musculada ..., digo eu!

É que assim temos 2 problemas, o do ambiente e transição energética e as porcarias que os contestatários fazem...

Acabado o da desordem e das porcarias, ficávamos só com o do Ambiente; ainda que muito grande, urgente e assustador, era "apenas" 1 problema para se preocupar e tratar...

Quanto aos Ministros que levam com a tinta verde, com naturalidade, mas, estoicamente e com grande poder de encaixe, mantínhamos, porque além de me parecer que gostam, alguns cá para nós, até são merecedores...!

O "nosso" Marcelo com o que pensa sobre o assunto, embora achando que as tintas já perderam eficácia, parece que acredita, ser um direito que assiste a todos em democracia, o poder pintar quem e o que se entender...

Já agora e aproveitando este direito que “me assiste” e usando aquela expressão do José Torres, seleccionador nacional de futebol, que antes da qualificação de Portugal para o México em 1986 disse: - ...deixem-me sonhar ...!

... "Para mim era nuzinho, apenas de tanguinha, descalço, todo pintadinho de branco e à frente do Palácio de Belém no passeio que "costuma" reparar e dar entrevistas, executando uma figura digna do Festival das Estátuas Vivas, que se costuma realizar em Sintra, imóvel, durante pelo menos 3 horas e o "povo das selfies" a fazê-las e a debitar a moedinha respectiva, no chapeuzinho colocado ao seu lado" ...

Que visão feliz, inédita, além de democrática ...!

Votei 2 vezes neste Presidente e sabe Deus, como me arrependo e quantas vezes já me questionei porque o fiz. É que o homem, coitado, está cada vez pior ...! Deixou de ser a solução, passou a ser o problema…. Tornou-se num embaraço …! Benza-o Deus !

Tenho uma explicação, infelizmente, a maior parte das vezes em Portugal, hoje, quando votamos, a "oferta disponível", nas diferentes eleições tem tão pouca qualidade, que a opção, normalmente, é pelo menos mau ou pelo mal menor. Nivelou-se por baixo. É uma tristeza admiti-lo, mas, é a realidade!

É aqui que estamos!!!