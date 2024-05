'Conversas no Tratuário' junta partidos candidatos às Regionais para falar sobre Cultura

É sob o mote 'Políticas Culturais para a Região' que decorre a próxima edição de 'Conversas no Tratuário'. O evento, de entrada livre, realiza-se no dia 20 de Maio, pelas 18h30, na Galeria Tratuário, na Rua da Carreira, juntando vários partidos que concorrem às eleições regionais agendadas para 26 de Maio.

De acordo com nota à imprensa, já confirmaram a sua presença o Aliança Democrática Nacional (ADN), Bloco de Esquerda (BE), Iniciativa Liberal (IL), Juntos pelo Povo (JPP), LIVRE, Pessoas-Animais-Natureza (PAN), Partido Socialista (PS), Partido Social-Democrata (PSD) e Partido Trabalhista Português (PTP).

O debate terá como propósito serem discutidas propostas para a Cultura da Região Autónoma da Madeira, sendo, no fundo, "uma oportunidade para os partidos políticos apresentarem as suas iniciativas". Entre os temas que vão estar 'em cima da mesa' estão o Investimento na Cultura, a Promoção da Cultura Madeirense e a Preservação do Património.

"No que diz respeito às indústrias criativas, serão avaliadas medidas para impulsionar o desenvolvimento das mesmas, aproveitando o potencial da arte e da cultura como motores económicos e geradores de emprego, bem como programas de formação e capacitação para profissionais do sector cultural, com vista a fortalecer as competências e o empreendedorismo local", explica a mesma nota.