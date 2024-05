Um golo do internacional português Otávio ajudou hoje o Al Nassr, de Luís Castro, a empatar 1-1 diante do já consagrado campeão Al Hilal, de Jorge Jesus, na 32.ª jornada da Liga saudita de futebol.

Em Riade, o antigo médio do FC Porto e Vitória de Guimarães inaugurou o marcador, face a um remate muito colocado, quando ainda não estava cumprido o primeiro minuto do desafio da 32.ª jornada, depois de receber um passe do compatriota Cristiano Ronaldo.

O tento que evitou aquela que seria primeira derrota da equipa de Jesus na prova aconteceu durante o longo período de compensação da segunda parte, através de um pontapé de penálti cobrado pelo sérvio Mitrovic (90+10), segundo melhor marcador do campeonato, com 27, só superado por Ronaldo (33).

Com este desfecho, o Al Hilal, hoje com Rúben Neves durante os 90 minutos, passou a somar 90 pontos no primeiro posto, mais 12 do que o Al Nassr, segundo posicionado.

Al Hilal, vencedor do troféu, e Al Nassr voltam a encontrar-se no dia 31 de maio, mas em Jeddah, na final da Taça do Rei da Arábia Saudita.