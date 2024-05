‘Caldeirão’ dos Barreiros ao rubro com mais de 2 mil desportistas em campo

Cinco anos depois, o espírito jovem volta a invadir o relvado dos Barreiros para a grande Festa do Desporto Escolar. O evento é abrilhantado com a actuação de 2.056 pessoas dos 9 aos 90 anos em espectáculos gímnicos e teatrais.

Sob o tema ‘Voz de Todos os Tempos’, a cerimónia está dividida em três actos, nomeadamente ‘Do imaginário infantil à história da humanidade’, ‘Acontecimentos notáveis’ e ‘Avós na linha do tempo’.

Às bancadas chegam milhares de pessoas que prometem ficar de olhos atentos ao que se passa no relvado. A plateia é composta por grande parte da comunidade educativa da Região, entre professores e funcionários escolares, mas também por familiares dos desportistas em campo, bem como jovens estudantes, colegas de turma.

Presentes estarão ainda diversas entidades regionais, com destaque para o Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, que fará, como habitual, as honras da abertura oficial do Desporto Escolar, pelas 21 horas.

Competições arrancam segunda-feira

A grande cerimónia da noite desta sexta-feira dá como aberto o período de competição do Desporto Escolar.

Os 5.357 alunos desportistas estarão em competição de 20 a 24 de Maio. A disputa de 27 modalidades/actividades terá como palco não só infra-estruturas desportivas, mas também zonas turísticas e espaços comerciais, localizadas nos concelhos do Funchal, de Câmara de Lobos e de Machico.

Representadas estarão 137 escolas e instituições de Ensino Básico e Secundário de toda a Região.