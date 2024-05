'As Potencialidades dos Insectos nos Ecossistemas' apresentado no Museu de História Natural do Funchal

Integrada nas variadas actividades com que a CMF celebra o Dia Internacional dos Museus e contando com a presença da vereadora Nádia Coelho, o Museu de História Natural do Funchal recebeu, esta manhã, a apresentação pública do projecto 'As Potencialidades dos Insectos nos Ecossistemas', financiado pelo Programa de Inovação e Transformação Social - PRINT, da Direcção Regional de Juventude, tutelado pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia.

Este projecto integra um colectivo de docentes e 215 alunos da Escola Secundária Francisco Franco, que numa parceria estabelecida com a Universidade da Madeira, foram conhecer alguns estudos sobre a biodiversidade da Ilha da Madeira, em particular sobre o papel dos insectos nos ecossistemas, enquanto agentes polinizadores do Parque Ecológico do Funchal, cujo objectivo foi também compreender as suas potencialidades para com o Homem.

Pelas 11h30, realizou-se a abertura oficial da Exposição Colorum II, onde estão patentes os trabalhos produzidos nas disciplinas de Desenho A e Oficinas de Multimédia B, pelos alunos do 11º e 12º ano de Artes-Visuais da Escola Secundária Francisco Franco, realizados com base em espécimes da Colecção Científica Entomológica do Museu de História Natural do Funchal (MMF), em estreita colaboração com os serviços educativos do mesmo.

Neste colectivo, estão integrados mais de 100 trabalhos alusivos à temática dos insectos, alguns dos quais realizados com a utilização de pigmento natural, obtido a partir do insecto conhecido pelo nome comum de cochonilha. Este projecto destaque-se como uma referência na Inovação Pedagógica e no trabalho colaborativo. O desenho digital através da técnica vectorial e a técnica de caneta de acetato e álcool sobre película de acetato, foram outras duas técnicas aplicadas na elaboração dos trabalhos. Na exposição, há um destaque para os 3 trabalhos publicados na plataforma Casa da Ciência, os mesmos candidatos ao prémio desta instituição.

Como referido, estas diversas actividades de hoje são o mote de partida das comemorações do Dia Internacional dos Museus que decorrem, ao longo da semana, no Museu de História Natural do Funchal e que terminarão no dia 18 de Maio com actividades programadas durante o dia. O tema deste ano será 'Museus para a Educação e a Investigação' ‘que pretende realçar a importância dos museus como instituições educativas dinâmicas que promovem a aprendizagem, a descoberta e a compreensão cultural’.