O que está em jogo para Nacional e Marítimo na última jornada da II Liga

Conhecidas as equipas que vão subir directamente à I Liga, concretamente Santa Clara e Nacional, a última jornada da II Liga, este fim-de-semana, reserva outras emoções. Falta definir o campeão e o 3.º lugar, que garante presença no ‘play-off’ de subida à I Liga.

O Marítimo ainda mantém a esperança de chegar ao play-off de subida à I Liga. Os verde-rubros vão entrar na última jornada a um ponto do AVS. Para assegurar o 3.º lugar, a equipa comandada por Fábio Pereira tem de vencer na visita ao Académico de Viseu, domingo às 11 horas, e esperar que o AVS não ganhe na recepção ao Tondela, à mesma hora. Em caso de igualdade pontual os avenses ficam à frente, uma vez que têm vantagem sobre o Marítimo no confronto directo.

Os verde-rubros entram nos derradeiros 90 minutos do campeonato já sem hipóteses matemáticas de garantir a subida directa à I Liga. O máximo que podem conseguir é mesmo o 3.º lugar, ultrapassando o AVS na derradeira jornada. Caso tal cenário se verifique, será o regresso do Marítimo ao play-off, onde esteve na época passada, então como 16.º classificado da I Liga. Na ocasião, os verde-rubros acabaram por perder com o Estrela da Amadora, 3.º da II Liga, no conjunto das duas mãos, num play-off que se decidiu nas grandes penalidades, nos Barreiros, de forma favorável à equipa da Reboleira. Um desfecho, aliás, que relegou o Marítimo para a II Liga após 38 anos consecutivos no principal escalão do futebol português.

Nacional quer ser campeão

Em discussão, na última jornada, também vai estar o título de campeão da II Liga. Santa Clara ou Nacional, um deles vai festejar a conquista do campeonato no próximo fim-de-semana. A equipa dos Açores entra na última jornada com dois pontos de vantagem sobre o Nacional. Para os alvinegros conquistarem o título têm de ganhar obrigatoriamente na recepção ao Mafra, domingo às 16h30, e esperar que o Santa Clara não vença, nos Açores, diante da União de Leiria, à mesma hora (15h30 nos Açores).

Se o Nacional vencer e o Santa Clara empatar ou perder, aí o título fica na Choupana, uma vez que os alvinegros têm vantagem no confronto directo com este adversário.