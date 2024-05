Conheça os padrinhos da 31.ª edição do Desporto Escolar

As 15 modalidades/actividades em competição entre 20 e 24 de Maio no âmbito da 31.ª edição do Desporto Escolar contam com padrinhos, atletas de destaque que praticam ou praticaram as mesmas.

137 escolas e instituições representadas no Desporto Escolar 31.ª Festa do Desporto Escolar arrancou com muita euforia neste que é um regresso a 'casa', ao Estádio dos Barreiros

Confira a lista de padrinhos do Desporto Escolar de 2024:

AMA: Rodolfo Alves;

Andebol: Rui Quintas;

Actividades náuticas: Viriato Temóteo;

Atletismo: Tomás Pereira;

Badminton: Maribel Sousa;

Basquetebol: Fátima Silva;

Desportos gímnicos e ARE: Olga Gouveia;

Futsal: Aprigio Gouveia;

Judo: Henrique Serpa;

Madeirabol: Carlos Graça;

Natação: Susana Gomes;

Padel: Filipe Sousa;

Patinagem: Madalena Costa;

Ténis de mesa: Jorge Lucas;

Voleibol: Luís Esteves.