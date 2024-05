Museu de História Natural do Funchal recebeu 18.100 visitantes

Esta manhã o Museu de História Natural do Funchal recebeu a visita de 33 alunos do Jardim Escola João de Deus. Estas crianças com idades entre os 4 e os 5 anos acompanhados pela mascote do Ambiente, 'Simão', tiveram a oportunidade de fazer uma visita guiada pelas várias salas de exposição permanente e pelas salas de exposições temporárias do museu, conhecendo o património natural do arquipélago da Madeira.

O Museu de História Natural do Funchal, foi inaugurado a 5 de Outubro de 1933, proporcionando à população madeirense e estrangeira, o conhecimento da fauna, flora e geologia do Arquipélago da Madeira, através de várias exposições permanentes e temporárias, bem como de um jardim de plantas aromáticas e medicinais, indica nota à imprensa.

A vereadora com o pelouro do Ambiente, Nádia Coelho, refere que, o museu disponibiliza ao seu público um conjunto alargado de actividades destinadas às várias faixas etárias e níveis de ensino (do pré-escolar até ao ensino universitário). Em 2023, de um total de 18.100 visitantes, 4.000 alunos participaram em visitas guiadas e 723 alunos integraram as diversas actividades educativas. No primeiro trimestre deste ano, de cerca de 4.646 visitantes, 1.340 alunos participaram em visitas guiadas e cerca de 282 alunos participaram em atividades educativas.

As várias atividades educativas, palestras e visitas de estudo guiadas, dirigidas ao público escolar, estão adaptadas de acordo com o programa curricular e abordam temáticas relacionadas com a biologia marinha, a entomologia, a botânica e a geologia.

Nádia Coelho relembra ainda que o agendamento destas atividades deverá ser solicitado para o e-mail [email protected], com a antecedência mínima de 15 dias. Os horários das visitas guiadas são de 3ªa 6ª feira, das 10h-12h30 e 14h-17h30.