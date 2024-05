‘Voz de Todos os Tempos’ conta história da humanidade

O grandioso espectáculo gímnico e teatral, distribuído por dezenas de pequenas representações, da 31.ª edição da Festa de Abertura do Desporto Escolar da Madeira está a prestar uma homenagem à história da humanidade.

Com a menção de nomes icônicos do Mundo, o espectáculo, projectado pela professora e escritora Manuela Vieira, faz um apelo a valores da humanidade, tais como o amor, a bondade, a amizade e a ajuda para com o próximo.

Mais de 5 mil pessoas das novas e das antigas gerações protagonizam o momento repleto de cor, música, dança e, claro, emoções.