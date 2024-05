Joana Amaral Dias e Bruno Fialho na Madeira a 24 de Maio

Conforme já havia avançado o DIÁRIO, o líder do ADN, Bruno Fialho, e Joana Amaral Dias, candidata às eleições Europeias, estarão na Madeira para apoiar a campanha do partido às Regionais. Sabe-se agora que irão participar no jantar de encerramento da campanha do ADN, que terá lugar no próximo dia 24 de Maio.

O jantar está marcado para as 20 horas, no restaurante A Parreira, no Funchal.

No passado dia 18 de Abril, Miguel Pita, candidato do partido às eleições Regionais, marcou presença na cerimónia de apresentação da candidatura de Joana Amaral Dias, que decorreu na Associação dos Deficientes das Forças Armadas, em Lisboa, altura em que recebeu a confirmação da vinda do líder e da candidata.

Nas últimas eleições Legislativas, a 10 de Março, o ADN conseguiu mais de 100 mil votos, depois de em 2022 ter tido quase 11 mil. Por sua vez, nas últimas Regionais, realizadas a 24 de Setembro de 2023, o partido foi o menos votado, angariando um total de 617 votos.