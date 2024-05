Ordem promove 4.ª edição do Prémio de Arquitectura da Madeira e Porto Santo

A Secção Regional da Madeira da Ordem dos Arquitectos, em parceria com a Secretaria Regional do Turismo e Cultura (SRTC), através da Direcção Regional da Cultura (DRC), lançaram a 4.ª Edição Prémio de Arquitectura da Madeira e Porto Santo 2024.

A Arquitectura expressa a identidade, a história, a cultura de um país, de uma região ou de um lugar, mas também deve ser entendida como um recurso e um valor estratégico para o desenvolvimento sustentável da Madeira e do Porto Santo.

As candidaturas para o prémio de 2024 serão para a categoria de 'Obra de Requalificação' e poderão ser submetidas via e-mail ([email protected]) até às 17 horas do dia 14 de Junho.

As mesmas devem incluir um documento que assegure a conclusão e utilização da obra (auto de recepção, autorização de utilização ou documento equivalente), validado entre Janeiro de 2020 e Dezembro de 2023.

O prémio e as menções honrosas serão divulgados em Setembro e entregues em Outubro, durante as comemorações do Dia Mundial da Arquitectura.

Será ainda montada uma exposição com exibição dos painéis da obra premiada, das menções honrosas e uma selecção dos restantes trabalhos.