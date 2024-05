Serginho Cunha, avançado brasileiro que é o maior goleador da história do Nacional com 115 golos e é o segundo jogador com mais jogos pelo clube alvinegro, 286 – apenas superado pelos 305 de João Aurélio – não ficou indiferente ao regresso do Nacional à I Liga.

O antigo atacante do Nacional, agora com 51 anos, deixou, através do DIÁRIO, uma mensagem de felicitações à equipa e a todos os nacionalistas. “Foi com muita alegria e emoção que vi o Nacional voltar à I Liga de Portugal. Enquanto nacionalista, agradeço a todos jogadores e adeptos do Nacional por terem lutado e acreditado sempre na subida. Parabéns a todos pelo que fizeram por este grande clube que é o Nacional. Foi uma luta difícil O Nacional voltou ao lugar que merece”