Diocese do Funchal celebra Festa do Corpo de Deus e bodas de prata de D. António Carrilho

Diocese do Funchal assinala, no próximo dia 30 de Maio, a Festa do Corpo de Deus, cujas celebrações decorrerão no Largo do Colégio, onde será celebrada uma missa, pelas 18 horas, seguida de procissão.

"Será um forte incentivo e apelo para que todas as nossas comunidades da Madeira e Porto Santo se empenhem na participação desta Festa, que é tão querida e peculiar das nossas Ilhas denominadas do Santíssimo Sacramento", salienta a Diocese num comunicado remetido esta tarde às redacções.

A mesma nota reaça que, no próximo ano, ocorrem os 50 anos que esta Solenidade ganhou uma grande dimensão com a Festa do Corpo de Deus, celebrada no campo dos Barreiros, seguida de procissão até à Sé do Funchal.

Refira-se que nos dias 28 e 29 de Maio, a Diocese irá comemorar também as bodas de prata episcopais do bispo emérito, D. António Carrilho. No dia 28, haverá um concerto de homenagem, às 21 horas, na Igreja do Colégio. No dia seguinte, será celebrada a eucaristia solene de Ação de Graças, às 17h30, na Sé do Funchal.

Está também programado um jantar no Seminário Diocesano do Funchal, pelas 20 horas.

Natural de Loulé, no Algarve, António José Cavaco Carrilho foi nomeado bispo do Funchal, a 8 de Março de 2007, sendo bispo emérito desde 2019, altura em que foi substituído por D. Nuno Brás.

A 10 de Junho de 2019, foi agraciado com o grau de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique.

Mesmo depois de deixar de ser bispo titular decidiu ficar pela Madeira.