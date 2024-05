Madeira Underwater já faz as delícias dos atletas nos 'mares' do Porto Santo

Arrancou ontem o a terceira edição do 'Madeira Underwater Open 2024 Foto & Video Championship', sendo igualmente a etapa inaugural da da Taça de Portugal, tendo sido realizado o primeiro mergulho na manhã do dia de hoje, pelas 9h30 e o segundo às 15h30.

Separados em quatro barcos, para que todos os concorrentes estejam em condições de igualdade, onde todos asseguram um mergulho em cada um dos pontos previamente estabelecidos.

Num dia primaveril, onde o sol tem espreitado ocasionalmente, as condições de mergulho estão a proporcionar a captação de belas imagens da vida subaquática da ilha do Porto Santo, onde a diversidade é nota de relevo. Nota de destaque do dia, foram as condições meteorológicas serem as perfeitas para a prática de mergulho. Uma visibilidade límpida debaixo de água fez a delícia dos concorrentes, onde a ausência de corrente, proporcionou uma perfeita harmonia, entre imagem e modelo, numa simbiose perfeita dos concorrentes. A temperatura do mar, rondou os 20 graus.

Elogiado por todos, este evento organizado pela Associação de Natação da Madeira e da Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas, devidamente homologado pela CMAS - Confederação Mundial Atividades Subaquáticas, tem sido alvo dos mais variados elogios por todos os atletas, referindo o Porto Santo como um ponto de referência e com qualidades únicas para a prática de mergulho.