Bispos portugueses prestam contas ao Vaticano entre 20 e 24 de Maio

Os bispos portugueses vão estar no Vaticano entre 20 e 24 de maio, numa visita "ad Limina Apostolorum", estando prevista uma audiência com o Papa Francisco na manhã do último dia, anunciou hoje a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP).

A visita "ad Limina" é feita de cinco em cinco anos, e, além de reuniões dos prelados com os diferentes dicastérios da Santa Sé, encontram-se também com o Papa, com o Código de Direito Canónico a estabelecer que "o Bispo Diocesano tem obrigação de apresentar ao Sumo Pontífice, a cada cinco anos, um relatório sobre a situação da diocese que lhe está confiada".

Nesse relatório, segundo informação da CEP, os bispos prestam contas das suas administrações ao Papa e à Santa Sé.

Segundo o programa hoje divulgado pela CEP, num encontro com jornalistas, em Lisboa, o primeiro encontro será com a Secretaria-Geral do Sínodo dos Bispos, cuja segunda Assembleia decorrerá no Vaticano em outubro.

Além das reuniões nos diferentes dicastérios, das visitas aos túmulos dos apóstolos, do encontro com o Papa, está também previsto um jantar na Embaixada de Portugal junto da Santa Sé.

O porta-voz da CEP, padre Manuel Barbosa, admitiu hoje que a questão dos abusos sexuais vai estar "naturalmente" presente nos encontros, em particular com o Dicastério para a Doutrina da Fé e o Dicastério dos Bispos.

"É um tema incontornável, nem poderia ser de outro modo", assumiu o sacerdote, citado pela agência Ecclesia.

No encontro de hoje foi também apresentado o encontro de assessores de imprensa e porta-vozes das Conferências Episcopais da Europa, que se realiza em Alfragide, no concelho da Amadora, entre os dias 14 e 16 de maio.

Organizado anualmente pelo Conselho das Conferências Episcopais da Europa (CCEE), o encontro deste ano tem como tema "A Humanidade e a Inteligência Artificial: Um olhar sobre o futuro, o compromisso da Igreja".

"Os desafios da Inteligência Artificial para o Homem", "A Igreja no mundo digital entre a informação e a Inteligência Artificial" e "A Igreja e a Inteligência Artificial: o olhar da Santa Sé" serão as três conferências que marcarão os trabalhos deste encontro de assessores e porta-vozes das conferências episcopais.

De acordo com a informação da CEP, participarão nos trabalhos representantes de 21 membros do CCEE, que, além dos debates terão oportunidade de visitarem os mosteiros dos Jerónimos e da Batalha, bem como o Santuário de Fátima.

O Conselho das Conferências Episcopais da Europa é composto por 39 membros que representam a Igreja Católica em 45 países do continente europeu.

O encontro de hoje entre o secretário da CEP, Manuel Barbosa, a diretora do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais da Igreja, Isabel Figueiredo, e a Diretora do Gabinete de Comunicação da CEP, Anabela Sousa, com os jornalistas, foi aproveitado, também, para abordar a mensagem do Papa para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, que se assinala no dia 12 de maio, na qual alerta que a evolução dos sistemas da "inteligência artificial" está a "modificar de forma radical" a informação e a comunicação e, através delas, "algumas bases da convivência civil", defendendo a adoção de um tratado internacional regulador.

O pontífice considera que esta modificação "afeta não só os profissionais, mas todos".

"A rápida difusão de maravilhosas invenções, cujo funcionamento e potencialidades são indecifráveis para a maior parte de nós, suscita um espanto que oscila entre entusiasmo e desorientação e põe-nos inevitavelmente diante de questões fundamentais: O que é então o homem, qual é a sua especificidade e qual será o futuro desta nossa espécie chamada 'homo sapiens' na era das inteligências artificiais? Como podemos permanecer plenamente humanos e orientar para o bem a mudança cultural em curso?", questiona Francisco.