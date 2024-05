MachicArtes a 12 de Maio

No próximo domingo, 12 de Maio, pelas 18 horas, no Fórum Machico vai decorrer mais uma edição de MachicArtes, um sarau multidisciplinar produzido e realizado por machiquenses, que pretende ser uma amostra cultural do concelho envolvendo vários ramos das artes, nomeadamente a dança, fotografia, a música, a pintura, a poesia, teatro entre outros, concentrados num espectáculo de palco.

A realizar-se desde 2009 naquele espaço, o MachicArtes procura "inspirar-se na cultura popular, concretamente nas suas diferentes temáticas e ligadas às tradições religiosas ou profanas, para lhe dar relevo e reconhecendo o seu interesse social", explica uma nota enviada pelo Grupo Teatro de Machico, promotor do evento.

Deste modo, o MachicArtes pretende ser um "tempo e um espaço que estimule para a união das artes, dos artistas e das pessoas em geral, independente da ideologia de cada um, mas também para o aparecimento de novos artistas, novos trabalhos, numa tentativa de reforço na solidariedade dos machiquenses, dos madeirenses, mas sobretudo que simbolize a união dos povos, porque a cultura só tem sentido quando contribui para a elevação do homem".

Nesta edição participam diferentes grupos e artistas, entre eles: Sérgio Pão e outros, Prestige Dance, Nuno Santos e Irene Rodrigues, Associação Kazka, prof. João Rodrigues com o projecto musical da EBSM, Grupo de Teatro de Machico com o sketch Acordai, da responsabilidade de Ricardo Brito, Ana Sofia Spínola e Gabriel Silva, Sandra e Slobodan Sarcevic, o grupo de cordofones A Caçoar, entre outros.

As entradas terão o custo de 2,50 euros para ajudar no pagamento da sala do Fórum Machico.