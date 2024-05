Carro capota na via rápida

Uma viatura ligeira capotou na Via Rápida, pouco depois das 18h00, no túnel dos Viveiros no sentido Machico - Ribeira Brava, causando estragos na estrutura de combate a incêndios.

O acidente terá causado feridos, mas não conseguimos apurar com exactidão as consequências para o ou os ocupantes. Quanto a danos materiais, as fotos revelam danos avultados na viatura ou, inclusive, se há mais viaturas envolvidas.

Como habitual, o acidente desta dimensão e consequências, a fila de trânsito já supera os 2 km de extensão.