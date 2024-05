“A experiência que se ganha de 50 anos de trabalho não se aprende na escola”

Embora a sociedade ‘Palmeira & Filhos S.A.’ tenha iniciado a actividade no ramo da carpintaria em 1979, foi em 1974 que o projecto familiar dos ‘Palmeiras’ começou a dar ‘os primeiros passos’ num armazém próximo da Igreja do Campanário.

O “crescimento bastante rápido” fê-la mudar de instalações e expandir-se na indústria de transformação de madeiras com o passar dos anos, tendo a produção enfrentado altos e baixos, mas sem nunca ter deixado de laborar. Actualmente com 17 trabalhadores, já ocupa área superior a 500.000 m2.

Meio século após lançado o ‘embrião’ Adelino Silva, sócio-gerente desde a constituição da sociedade assume o desejo de continuar a investir no desenvolvimento e aperfeiçoamento dos métodos construtivos, ultrapassada fase de menor volume de negócios, a meados da última década. O objectivo é manter a empresa competitiva de modo a dar resposta às exigências do mercado, mas perder a identidade que a notabilizou através de métodos construtivos tradicionais.

No último ano a empresa facturou 1,3 milhões de euros. Praticamente metade dos 2,5 milhões no volume de negócios registado em 2007, ano histórico com “o pico da facturação”. Pior foi ter de superar os anos de 2014, 2015 e 2016, com facturação “abaixo dos 600 mil euros”, revelou o gestor.

Enaltece o empenho e dedicação dos “muito fiéis” colaboradores, alguns já com 40 anos de casa, razão para assumir que a ambição já não é fazer a empresa “crescer muito” mas antes assegurar a sua sustentabilidade e, se possível, garantir melhores rendimentos aos inestimáveis trabalhadores.

Apesar de só trabalhar para o mercado regional, assume “algum conforto” continuar a merecer a preferência não apenas de “grandes empresas” mas também estar presente em empreitadas públicas que preservam a História da Região. Destacou parceria que atribuiu à Palmeira & Filhos executar cerca de 500 portas certificadas para o Hospital Privado da Madeira, assim como, ter sido responsável por todas as madeiras empregues na recuperação do Museu Vicentes e agora, na empreitada do Museu do Romantismo.

Para ‘Adelino Palmeira’, como é popularmente conhecido, o desafio agora “é ver os sobrinhos e os filhos darem continuidade” ao projecto que já envolve várias gerações dos ‘Palmeiras’. “Enquanto puder cá estarei para dar a colaboração”, manifesta, ao concluir que “a experiência que se ganha de 50 anos de trabalho não se aprende na escola”.

Esta tarde a ‘Palmeira & Filhos S.A.’ recebeu a visita do presidente do Governo Regional em gestão. A visita presidencial de Miguel Albuquerque foi acompanhada pelos secretários Rui Barreto (Economia) e Eduardo Jesus (Turismo e Cultura). Estiveram ainda presentes os presidentes da Câmara Municipal da Ribeira Brava em exercício, Jorge Santos, e da Junta de Freguesia do Campanário. David Sousa, entre outros ilustres convidados.