PAN alerta para problemas da insularidade no Porto Santo

A cabeça de lista do Pessoas-Animais-Natureza (PAN) às eleições regionais na Madeira, Mónica Freitas, deslocou-se hoje em campanha ao Porto Santo para alertar para os problemas da denominada dupla insularidade dos residentes naquela ilha.

"O nosso objetivo hoje foi iniciar a campanha aqui, no Porto Santo, com um grupo cá, no sentido de alertar também para aquelas que são as consequências da dupla insularidade e que são questões também relacionadas com as especificidades desta ilha", disse a candidata à agência Lusa.

Mónica Freitas referiu-se em particular à sazonalidade que marca a economia da ilha, onde o turismo é a principal atividade, com consequentes flutuações de população e de serviços, que dificultam até a "conciliação da vida pessoal, profissional e familiar".

A cabeça de lista adiantou que o PAN reforçou no seu programa eleitoral "um conjunto de medidas para benefício e melhoria de qualidade de vida da população".

Uma das propostas é a criação de um Passe Saúde para os residentes no Porto Santo que tenham de se deslocar à ilha da Madeira por motivos médicos e que assim passariam a beneficiar de apoios ao nível da viagem e do alojamento, já que são despesas extra para as famílias.

Mónica Freitas defendeu também, sem especificar, medidas para atrair profissionais em áreas profissionais com carência, como assistentes sociais e educadores, sobretudo de educação especial e para atividades de tempos livres (ATL).

"É importante criar essas respostas na comunidade, fixar mais profissionais das diferentes áreas em falta cá no Porto Santo para garantir que não faltem respostas na comunidade para a população", sustentou.

Já na campanha para as eleições de setembro de 2023 Mónica Freitas tinha manifestado a sua preocupação com a falta de acesso dos porto-santenses à educação e à saúde, inclusive, indicou, por falta de uma aposta na mobilidade.

O Passe Saúde foi uma das medidas apresentadas então para a ilha do Porto Santo, onde residem perto de 5.200 habitantes e que tem uma área de cerca de 42 quilómetros quadrados e, na costa sul, nove quilómetros de areal.

A cabeça de lista do PAN esteve no centro da vida política madeirense nos últimos meses porque decidiu retirar o apoio político ao presidente do Governo Regional (PSD/CDS), Miguel Albuquerque, quando o social-democrata foi constituído arguido numa investigação judicial de alegada corrupção.

Após as eleições de 2023, o PAN celebrou um acordo de incidência parlamentar com o PSD, permitindo à coligação de direita assegurar a maioria absoluta. Foi a retirada da sua confiança política em Albuquerque (agora novamente cabeça de lista) que levou o governante a pedir a demissão do cargo, resultando na decisão do Presidente da República de dissolver o parlamento e marcar legislativas para 26 de maio.

As legislativas do arquipélago contam com 14 candidaturas a disputar os 47 lugares no parlamento regional, num círculo eleitoral único: ADN, BE, PS, Livre, IL, RIR, CDU (PCP/PEV), Chega, CDS-PP, MPT, PSD, PAN, PTP e JPP.

Em 2023, a coligação PSD/CDS venceu sem maioria absoluta e elegeu 23 deputados. O PS conseguiu 11, o JPP cinco, o Chega quatro, enquanto a CDU, a IL, o PAN (que assinou um acordo de incidência parlamentar com os sociais-democratas) e o BE obtiveram um mandato cada.