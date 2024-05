‘Abril em Maio’ estreia hoje no ‘Baltazar Dias’

O espectáculo ‘Abril em Maio’ de Sara Gonçalves, que encerra as comemorações oficiais da Câmara Municipal do Funchal do 25 de Abril, faz hoje estreia absoluta no Teatro Municipal Baltazar Dias. Esta é uma co-produção da Câmara Municipal do Funchal e da Associação de Bandolins da Madeira, com o objectivo de dar palco a tantas histórias anónimas associadas ao 25 de abril.

“O espectáculo é uma viagem sonora que segue a linha da história feita de vento, de mar e calhaus de uma ilha e no seu encontro com homens, mulheres e crianças ao longo dos tempos. Nela será possível ouvir a resiliência dos primeiros habitantes da ilha no seu árduo esforço de trabalhar a terra, a esterilidade da distância numa governação longínqua e ausente, desde a descoberta à autonomia. Neste espectáculo ouvimos também o animo e o rejuvenescimento pela emancipação, a luta e a esperança do caminho da dignificação da mulher, do trabalho e do povo madeirense. Gritos e coragem que se se sentiram depois de um Abril, em Maio. Num contraste de um antes e um depois”, lê-se na nota à imprensa.

O espectáculo tem música e sonoplastia de Norberto Gonçalves da Cruz e desenho digital de Miguel Turnino Caires. Participam os actores Filomena Gonçalves e Edmundo Rosa, os músicos Emanuel Faria, Francisco Coelho, Joana Mendes, Ricardo Dias, Slobodan Sarcevic e Francisco Martins, os cantores Júlia Franco, Madalena Soares, Paulo Marques e Tiago Barros. A direção musical e arranjo vocal são de Lidiane Dualibi, a voz off de Élvio Camacho e Paula Erra, a animação de rua que irá acontecer posteriormente ao espetáculo será desenvolvido pelo Teatro Bolo do Caco.

As sessões acontecem hoje às 19 horas, dia 10 de Maio às 15h e às 20h, dia 11 de Maio às 18 horas e dia 12 de Maio às 16 horas. O bilhete tem um custo de 7 euros e pode ser adquirido na bilheteira física do Baltazar Dias ou através da plataforma da ticketline.