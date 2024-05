Madeira com 31 praias com 'Qualidade de Ouro'

A Quercus classificou, este ano, 420 praias com Qualidade de Ouro, mais 26 do que na época balnear de 2023, revelou hoje a associação ambientalista.

A Quercus retificou, assim, os dados divulgados no passado dia 10 de Maio relativo às Praias com Qualidade de Ouro em 2024, que apontavam para menos 38 com galardoadas este ano, oito das quais na Madeira.

Assim, e de acordo com os novos dados, a Madeira vai contar 31 praias distinguidas com Galardão de Ouro da Associação Nacional de Conservação da Natureza - Quercus, menos uma do que na época balnear anterior.

De realçar, que este ano, registam-se nove zonas balneares estreantes, galardoadas com Qualidade de Ouro, uma das quais na Região. Trata-se da praia (de areia amarela) da Banda d’Além, em Machico, que recebe pela primeira vez esta distinção.

O galardão "Praia com Qualidade de Ouro" distingue anualmente a qualidade da água balnear das praias portuguesas, com base na informação pública oficial disponível, tendo exclusivamente em consideração as análises efetuadas nos laboratórios das diferentes Administrações Regionais Hidrográficas, segundo a Quercus.

Para receber a distinção, a água balnear tem de respeitar vários critérios, como uma qualidade da água "excelente" na classificação anual das cinco épocas balneares anteriores à última. Todas as análises realizadas na última época balnear (2023) deverão ter apresentado resultados melhores em vários indicadores bacterianos.