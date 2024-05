Doença incompreendida é o título principal desta edição de domingo, 12 de Maio de 2024. "A fibromialgia afecta sobretudo mulheres entre os 20 e os 55 anos. Não há números sobre a prevalência na Região. O reumatologista Ricardo Figueira revela que há um grande atraso no diagnóstico da patologia. Dor, fadiga e alteração do sono são os sintomas mais comuns". O tema é tratado nas páginas 2 e 3

Amplificar "as causas da Humanidade" ressalta como segundo título mais forte da primeira página. "O Mesclarte'24 - Cimeira Atlântica das Indústrias Criativas fechou, ontem, com chave de ouro, 10 anos a 'Reinventar a Tradição'. Cultura é "sector de futuro" e com amplo alcance social", lê-se em resumo o que poderá encontrar nas páginas 36 e 37.

Região conta com 2.647 enfermeiros, são "números avançados pela presidente do Conselho Regional da Ordem", que "não são ainda suficientes para suprir todas as necessidades. Organização recebeu seis queixas contra associados, este ano", refere, numa entrevista para ler nas páginas 28 e 29, e também na página 48 encontrará dados estatísticos sobre o Dia Internacional do Enfermeiro.

Karaté que os une apresenta "três jovens alunos que vêm na arte marcial o equilíbrio para vencerem desafios. 'É mais saudável do que o futebol', sublinham", palavras que poderá ler nas páginas 4 e 5.

Por fim, Domingo em suspenso para Nacional e Marítimo, noticiamos. Isto porque "Alvinegros podem festejar, já hoje, subida à I Liga", enquanto "Verde-rubros anseiam manter sonho do regresso à divisão maior". Leia as antevisões nas páginas 18 e 19.