Esqueceu-se da carteira no capô, arrancou com o carro e perdeu centenas de euros

Um condutor perdeu hoje centenas de euros na zona de São João, no Funchal.

O homem arrancou com o carro, mas esqueceu-se da carteira no capô, tendo a mesma ‘voado’ com o arranque e com ela todo o dinheiro que tinha, num valor que ascendia os 500 euros.

De acordo com populares, um indivíduo que estava a passar num Toyota Corola verde parou o carro e juntou todas as notas, seguindo depois a sua marcha.

O lesado ainda tentou voltar para atrás a ver se recuperava a carteira, pedindo apoio aos Bombeiros Voluntários Madeirenses para descer a ribeira a ver se recuperava os documentos, mas não conseguiu reaver nem o dinheiro, nem a documentação.

Ao DIÁRIO, disse já ter informado a Polícia de Segurança Pública do sucedido e pede ao condutor que ficou com o seu dinheiro para o entregar na PSP, pois diz ter bastante necessidade.