Joana Amaral Dias e Bruno Fialho na Madeira para apoiar campanha do ADN

O líder do ADN, Bruno Fialho, e Joana Amaral Dias, candidata às eleições Europeias, deslocam-se à Região no próximo mês de Maio para apoiar a campanha do partidos às Regionais.

No passado dia 18 de Abril, Miguel Pita, candidato do partido às eleições Regionais, marcou presença na cerimónia de apresentação da candidatura de Joana Amaral Dias, que decorreu na Associação dos Deficientes das Forças Armadas, em Lisboa, altura em que recebeu a confirmação da vinda do líder e da candidata.

ADN candidata Joana Amaral Dias e espera eleger nas Europeias A antiga deputada Joana Amaral Dias vai ser a cabeça de lista do partido Alternativa Democrática Nacional (ADN) às eleições europeias de 09 de junho, com o objetivo de conseguir pelo menos um mandato no Parlamento Europeu.

"A Dra. Joana revelou-me que está ansiosa por provar a nossa espetada regional e a famosa poncha madeirense, por isso ficou prometido que iremos ter um jantar de campanha num restaurante a agendar, onde ela poderá ter esse prazer", contou ao DIÁRIO.

Nas últimas eleições Legislativas, a 10 de Março, o ADN conseguiu mais de 100 mil votos, depois de em 2022 ter tido quase 11 mil. Por sua vez, nas últimas Regionais, realizadas a 24 de Setembro de 2023, o partido foi o menos votado, angariando um total de 617 votos.