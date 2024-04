Taxa turística no Funchal entra em vigor a 1 de Outubro

A Câmara Municipal do Funchal avança esta quinta-feira com a aprovação do regulamento para a aplicação da taxa turística, que deverá entrar em vigor no dia 1 de Outubro.

Após a aprovação do regulamento, o documento segue para os 30 dias úteis de consulta pública, sendo ainda submetido à Assembleia Municipal, de modo a que esteja em vigor a partir no início de Outubro.

O valor será de 2 euros, incidindo sobre todas as dormidas remuneradas em unidades de alojamento do Município, independentemente da modalidade da reserva, por noite e até ao máximo de sete noites seguidas, por pessoa e por dormida.

Não estarão sujeitos à Taxa Turística de Dormida os hóspedes residentes na Região Autónoma da Madeira; os hóspedes com idade igual ou inferior a doze anos; e portadores de deficiência com incapacidade igual ou superior a 60%, desde que apresentem documento comprovativo desta condição.

As entidades cobradoras da Taxa Turística de Dormida receberão o valor equivalente a 2,5 % das taxas efectivamente cobradas, acrescido do IVA à taxa legal em vigor.

Já a Taxa Turística de Chegada por Via Marítima só entrará em vigor a 1 de Janeiro de 2025, incidindo sobre todos os navios de cruzeiro em escala nos terminais localizados no concelho do Funchal.

A Taxa Turística de Chegada por Via Marítima também será de 2 euros devida por passageiro que desembarque num navio de cruzeiro em escala, sendo que a liquidação, cobrança e respectivos encargos, serão alvo de acordo escrito a celebrar com a Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM).