Alerta vermelho em Hong Kong devido a chuvas torrenciais

A agência meteorológica de Hong Kong declarou hoje o alerta vermelho, devido a chuvas torrenciais durante as próximas horas, particularmente no leste do território.

O Observatório, através da página de internet, anunciou que o sinal de alerta devido à chuva é, a partir de agora, vermelho, face à chegada de precipitação superior a 50 milímetros por hora.

Estas fortes chuvas, de acordo com a mensagem, "poderão causar", se não causaram já, "graves inundações nas estradas e congestionamentos de trânsito" e poderão "alterar o horário escolar normal".

As autoridades da Região Administrativa Especial chinesa, vizinha de Macau, alertaram para "inundações repentinas" por desabamentos e pediram à população que se afaste dos cursos de água.

"Os habitantes que vivam perto dos rios devem ficar atentos às condições climáticas e considerar a saída se as casas puderem ficar inundadas", conclui a agência no comunicado.

Também o sul da China está sob alerta de fortes chuvas para as próximas horas.