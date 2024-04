Orquestra de Bandolins da Madeira divulga programação de Abril e Maio

A Orquestra de Bandolins da Madeira acaba de divulgar a sua programação dos concertos para os meses de Abril e Maio.

Deste modo, no presente mês estão previstos três concertos, às 21 horas, na Assembleia Regional, nos dias 12, 19 e 26 de Abril. Por sua vez, para o mês seguinte vão realizar-se cinco concerto, também às 21 horas, no Parlamento madeirense, nos dias 3, 10, 17, 24 e 31 de Maio.

Os bilhetes já se encontram disponíveis, nas plataformas online (madeira.best/ meoblueticket/ticketline e madeira concerts) e nos locais habituais (informações pelo 291 752 173). No dia do concerto, no local do evento também estará a nossa bilheteira local.

Pode ainda fazer reservas de bilhetes, para qualquer concerto agendado, através dos contactos do Recreio Musical União da Mocidade, 291 752 173 ou pelo endereço electrónico: [email protected].