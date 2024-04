Esgotado concerto da Orquestra de Bandolins da Madeira no 'Baltazar Dias'

Foram vendidos todos os bilhetes para o concerto da Orquestra de Bandolins da Madeira, agendado para o dia 5 de Abril, no salão nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias.

"Reconhecida como a Orquestra de Bandolins mais antiga e mais jovem da Europa, a Orquestra de Bandolins da Madeira apresenta uma proposta artística única e diversificada, contemplando programas adaptados ao bandolim dos grandes clássicos da música mundial. Este concerto marca o regresso da orquestra ao prestigiado teatro, prometendo encantar o público com uma linguagem cultural única e genuína, com um repertório rico e diversificado", refere o departamento de Cultura da Câmara Municipal do Funchal.