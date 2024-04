BVM participam em simulacro de incêndio na APEL

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) participaram na manhã desta terça-feira, 9 de Abril, em um simulacro de incêndio na Escola da APEL, no Funchal.

No exercício foi simulado um incêndio na serigrafia da escola, tendo resultado um ferido.

A corporação esteve no local com oito elementos, um veículo de comando operacional tático (VCOT), um veículo urbano de combate a incêndios (VUCI) e uma ambulância.

No local estiveram, igualmente, elementos da Direcção Regional de Educação, do Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM, da Inspecção Regional de Bombeiros da RAM, do Serviço Municipal de Protecção Civil e da Polícia de Segurança Pública.