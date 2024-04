Apelo à consignação

Boa noite!

Mais de metade dos portugueses ainda não consigna 0,5% do seu IRS a instituições de solidariedade, acabando essa fatia por reverter para o Estado. Uma pena. Até porque não custa nada, nem implica qualquer redução do eventual reembolso, uma vez que o valor é retirado ao imposto que é entregue ao fisco.

A mensagem surgiu de forma abundante durante esta segunda-feira que, como se sabe, é o primeiro dia destinado à entrega da declaração Modelo 3 do IRS, prazo que se estende até ao final de Junho.

Durante este período importa submeter sem multas os rendimentos obtidos em 2023 ou optar por fazer a confirmação da declaração automática, espaço temporal em que muitos esperam resgatar uma espécie de bónus, embora possa haver surpresas nos reembolsos por causa das mudanças nas taxas de retenção na fonte.

Um tempo em que com um simples gesto também pode ajudar quem precisa e apoiar quem merece. Basta que no campo 11 da declaração anual de rendimentos indique o NIF da entidade a quem pretende atribuir 0,5% do seu IRS.

São muitas as que precisam, desde associações e academias dedicadas a diversos fins, bandas recreativas, casas do povo, vários centros sociais, de dia, paroquiais, infantis ou comunitários, fundações, cooperativas, coros e misericórdias. A lista de entidades candidatas a esta consignação é extensa. Este ano são mais de cinco mil e supera as cerca de 4.700 do ano passado.

Os contribuintes podem ainda partilhar o benefício fiscal que obtêm através da dedução do IRS de parte do IVA suportado nos gastos em oficinas, ginásios, restaurantes, hotéis ou cabeleireiros, sendo que neste caso estão efectivamente a atribuir uma parte do seu imposto.

Em qualquer uma das modalidades, ao consignar também está a ajudar. Mesmo sem ser famoso por isso. Mesmo que nem todas as entidades beneficiadas prestem contas e mostrem onde investiram o dinheiro angariado neste item. Mesmo que, lamentavelmente, o Estado demore a entregar a quem de direito aquilo que não lhe pertence.

Nota

Desde 19 de Março, também nos dias úteis, pelas 23h30, há um outro Boa Noite em versão podcast, sempre com um som que tem muito que se lhe diga, para ouvir aqui. A curta reflexão antes do dia acabar é bem mais do que um até amanhã e do que mera pastilha para insónias, mesmo que por vezes não se cruze com este comentário à actualidade que regressa hoje após paragem para as reflexões eleitorais e férias de Páscoa, mas que continuará a surgir no D+ do dnoticias.pt antes da meia-noite.